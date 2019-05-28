台中市府去年執行的包租代管業務，傳出房東與市府委外的媒合平台爆發審查機制漏洞，台中市長盧秀燕28日表示，有些人會去鑽漏洞，都發局會全力清查，市政就是不斷地在精進，一旦發現有這種漏洞，將會請都發局全面清查，都發局說，經調查為個案，市府已追回補助款。

盧秀燕說，她肯定從內政部到市府對於包租代管的辦理，這個用意是好的，這也是從中央到地方一個連續重大的政策，一般民眾都還蠻肯定的。

但難免有些人會去鑽漏洞，她表示，都發局會全力清查，市政就是不斷在精進，一旦發現有這種漏洞，將會請都發局全面清查是否有其他漏洞，目前為止台中市政府實施的成效大概1000多件，人力雖然不多，但相信只要花點時間都可以清查出來。

都發局表示，去年媒合包租代管有1078件，預計7月底續推第2期，為有效提供民眾租屋協助，積極興辦社會住宅外，並與中央合作推動「包租代管計畫」，由政府建構平台，提供屋主保證收租、稅賦減免與修繕補助等優惠誘因，並引進民間業者協助辦理租屋媒合。

(中時 )