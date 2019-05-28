潮州火災燒死林姓身障男，疑是林母前男友縱火，檢警持續調查偵辦中。（潘建志翻攝）

潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房26日晚間發生火警，25歲林姓身障男子不幸喪命，警方在現場拉起封鎖線。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房26日晚間發生火警，25歲林姓身障男子不幸喪命。案發後有目擊者指出當時曾看到1名男子從現場逃逸，警方循線找到死者媽媽的前男友趙姓男子，因趙男對當時行徑無法交代，27日已遭到檢方羈押。

發生火警的透天厝王姓女房東住在3樓，2樓租給林男母子及洪姓男子，消防員撲滅火勢後，發現林男躺在床上，全身被燻黑已失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。消防人員在其房間內的簡易廚房發現桶裝瓦斯正在漏氣，初步研判為起火點。

由於事發後有目擊者指出，看到1名男子從2樓後陽台跳至一旁鐵皮屋頂後，馬上騎著機車逃逸；警方不敢大意，循線追查後找到車主趙男。據了解，趙男是林男媽媽的前男友，因從火場逃離，面對警方偵訊卻不願回答其行蹤，十分可疑。

27日趙男移送屏東地檢署複訊後，認趙男涉嫌縱火重罪，而且有滅證、逃亡疑慮，為釐清案情，向法院聲請羈押獲准。

屏東近日接連發生3起火警，奪走5條人命，28日屏東縣長潘孟安在議會進行施政總質詢時，縣議員蔣月惠質疑屏東的消防安全及社會救助問題，沒想到潘孟安竟當眾爆出2起火警內幕，指出22日高樹火警是2名小兄弟玩火引起；26日潮州火警是因感情糾紛有人縱火，嫌犯已被抓到且已羈押。

(中時 )