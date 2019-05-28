台北市長柯文哲日前在市議會罵民進黨市議員王世堅「垃圾」，引發爭議，柯文哲原本堅持不道歉，不過後來態度大轉彎，不但向議會道歉，表示會改進，竟然還學韓冰日前讓王世堅一秒淪陷的話，說王世堅「很可愛」！

柯文哲上周到市議會針對大巨蛋、雙子星開發案專案報告，由於王世堅在質詢時，大肆砲轟柯文哲無所作為，質詢結束時柯文哲小聲用台語罵了一句「垃圾」，不料麥克風還沒關，引發議員強烈反彈，議長陳錦祥裁示，柯文哲不道歉就不能上台報告。

面對藍綠議員要求道歉，柯文哲解釋，自己是「看到什麼就說什麼」，如果整理議員問政成績單，王世堅一定拿零分，他質疑為何議員罵官員都沒事，官員講一句就要道歉。

對於這句「垃圾」引發軒然大波，柯文哲昨天再赴議會時，態度變軟，對於自己答覆超出質詢範圍表達歉意，面對市議員洪健益追問，還覺得王世堅是垃圾嗎？柯文哲竟然搬出韓冰之前讓王世堅一秒融化的招式說：「不會啦，他很可愛」。面對記者詢問，王世堅則回應，希望柯文哲可以深切反省。

偷罵王世堅垃圾 柯文哲道歉如念經「全程看稿」

(中時電子報)