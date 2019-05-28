前立法院長王金平。（張鎧乙攝）

國民黨內總統初選競爭激烈，高雄市長韓國瑜首場總統初選造勢大會「決戰2020．贏回台灣」，則預計號召10萬人、6月1日在總統府前凱道舉行，韓國瑜本人也已允諾出席。對此，前立法院長王金平今受訪表示，選舉各方面的努力都是可能的，有私下拜訪、公開造勢，或是各種團體一起來幫忙，「什麼花樣、樣式都有，所以不必在乎他啦！」而能有這麼好的聲勢，也值得跟他恭喜。

王金平並說，每個人有個人固票的做法、看法，而這方面「我再多講好像大家都會多做文章，所以我還是不講為宜」。

不過，話鋒一轉，王金平又提及「十萬人要搞到怎麼樣？」回顧2004年4月13日，就是「連宋」沒選上的那年，當時抗議活動凱道滿滿的，人擠到衡陽路、公園路、懷寧街，甚至到中正紀念堂、中山南路兩邊，景福門兩側都是人滿，信義路、仁愛路也延長很久，這樣子當時警方估計大概是13萬，「要擠得滿滿的這樣子擠出去、溢出去，所以就是你們參考一下，我也不知道」。

(中時 )