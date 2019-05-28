南韓電視台MBC節目《探查企劃Straight》，日前再度對韓國演藝圈投下震撼彈，踢爆YG娛樂中不只勝利涉嫌性招待，就連社長梁鉉錫也用相同方法招待富豪，但最驚震的莫過於援交妹年紀最小的僅有14歲，消息曝光後引發各界嘩然。

MBC《探查企劃Straight》記者透露，性買賣、性招待被揭發是因為勝利聊天紀錄曝光，經追查後發現勝利涉嫌性買賣仲介案就有12件，等同確認夜店Arena存在性買賣狀況，對此曾做過援交工作的女子，受訪時也透露行情價目，在夜店酬勞是韓幣30萬，如果出場酬勞就是韓幣50萬，此外在安排好性交易的公寓房間裡，會事先準備好注射器，尤其吸毒後失去自制能力下若拍SM片，還能賺到韓幣100萬，其中年紀最小的僅有14歲，此外最令人不寒而慄的，則是每次交易後都會有消毒大隊來湮滅證據。

此外報導中更提到YG娛樂人員為了招待富豪，會特別安排3天2夜旅程，其中自然包括夜店行程，根據目擊者指出席間就高達25名酒店女，其中多位更是和梁鉉錫認識的酒店媽媽桑底下的人。

(中時電子報)