中選會主委同意權案投票 國會上演全武行

立法院今天要處理中選會主委被提名人李進勇人事案，國民黨認為李進勇有黨政背景，負責舉辦大選恐有失中立，因此進行強力杯葛，雙方上午爆發激烈肢體衝突，有多名藍綠立委被推倒在地，國民黨立委林麗蟬也在推擠中指甲被撞裂，血流如注。

藍綠立委在今天上午6時許就到立法院議場前準備進場，隨後雙方就開始攻佔主席台，並發生拉扯，9時50分左右，國民黨立委被民進黨以人數優勢架離主席台，立法院長蘇嘉全宣布開始投票，不過衝突並未就此落幕。

國民黨立委黃昭順、鄭天財、費鴻泰等人開始推倒、破壞圈票處，國民黨立委林為洲、曾銘宗等人也在領票處撕毀選票，費鴻泰欲衝撞領票處則遭到民進黨立委段宜康等人擋開，民進黨趁藍委進攻南區領票處時，在北區領票處附近架起新的圈票處，並派駐民進黨立委人牆保護，並悄悄在旁開始投票。

國民黨接著發現民進黨在北區領票處已經開始投票，一行人便開始突圍衝撞，藍委沈智慧、鄭天財、林德福、顏寬恒、黃昭順、李彥秀、林奕華以及無黨陳玉珍等人開始衝撞北區圈票處，發生激烈衝突，數名立委還被推倒在地，林為洲更突然跟綠委趙天麟發生激烈扭打。

期間林麗蟬因為被快倒塌的圈票所給撞到，指甲破裂，手指血流如注，她指出，當時是因為民進黨立委陳靜敏在圈票處附近跌倒，她看圈票處快要被弄垮，恐發生危險，便伸手去拉，但在衝撞中被圈票支架壓到，導致指甲被掀起，到急診室治療。

整個上午的攻防就在國民黨立委在議場四處打游擊、衝撞，阻擋綠委投票，以及民進黨立委為避開國民黨立委攻擊，在紛亂之中完成投票，這樣子混亂的狀況下結束，目前民進黨立委正在議場防守已經完成投票的票匭，雙方處於暫時休兵狀態，投票將行到下午四點才會開票。

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(中時 )