美國媒體今天公布了NBA史上無冕王(沒有奪冠)巨星榜，第一個讓人想起的球星就是「郵差」卡爾馬龍，而最悲情的球隊莫過於火箭了，包含哈登與保羅在內共有8人入榜。

這份金字塔榜單中卡爾馬龍無疑是最頂層的唯一球星，第二層的5大球星分別是「惡漢」巴克利、「戰神」艾佛森、史塔克頓、納許以及火箭現役一哥哈登。第二層的球星有葛蘭特希爾、麥格瑞迪、坎普、保羅、大嘴米勒、尤恩等人，第四層的有卡特、姚明、韋斯布魯克、安森尼、安東尼戴維斯等。

當中巴克利、尤恩、史塔克頓與馬龍等人的時代因為碰到了喬丹率領的公牛王朝，眾星只能黯然而退；姚明、麥格瑞迪的時代則是遭遇到布萊恩、歐尼爾坐鎮的湖人，以及鄧肯領軍的馬刺，終其一生皆與冠軍無緣。

至於現役球星哈登、保羅、韋斯布魯克和安東尼戴維斯等人先前是詹姆斯掛帥的熱火和騎士，目前是擁有柯瑞和杜蘭特的勇士，只能恨時不我予。

(中時電子報)