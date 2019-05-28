不知是幸運還是倒楣，釀酒人投手傑佛瑞斯(Jeremy Jeffress)對戰雙城時避開一顆直擊頭部的強襲球，並且神奇接殺。但是隨後傑佛瑞斯倒地不起，可能是因為動作太大或不正確的彎曲身體而受傷。釀酒人最後5-4獲勝。

擊出那一球的雙城隊艾斯圖迪歐(Willians Astudillo)也看得傻眼，他連球棒都還沒扔下，立住了腳看著倒地的傑佛瑞斯。由於這一球造成3人出局，傑佛瑞斯順勢退場，沒有再上來。

先發投手岡札勒斯(Gio Gonzalez)與洋基隊有緣無份，他上月離隊後又返回釀酒人，此役他4.2局就用球破百，由傑佛瑞斯接替。其實傑佛瑞斯只投了0.1局，保送一人又被敲安，他的神奇接殺挽救了自己的失分危機。

大聯盟曾研發投手專用的頭盔，但投手普遍不戴，因此強襲球爆頭的後果可能很嚴重。所幸傑佛瑞斯沒有真的受傷，他退場是因為總教練本來就要換他下場。

(中時電子報)