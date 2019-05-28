今年瓊斯盃中華藍16人名單正式出爐！為了備戰7月12日在彰化體育館開打的瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事，中華藍今年將以劉錚、周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿等效力中國大陸CBA球員為主力，迎接來自世界各地強豪的嚴苛挑戰。

中華藍仍由去年雅加達巨港亞運國家隊教練帕克領軍，楊宜峰、吳永仁出任助教，球員包含陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌。

跟先前公布23人名單相比，上季成為SBL史上總分最高球星「男模」呂政儒並未在列，蔣淯安、于煥亞、黃鎮、呂濟而等人還在中國大陸次級聯賽NBL球季當中，所以沒法返台，不過等到11月亞洲盃男籃資格賽開打，或有可能歸隊。

中華藍預計6月10日開訓，初步規劃集訓場地是景美的台啤球場，由於距離瓊斯盃開打剩下1個月左右時間，所以中華藍並未計畫出國移地訓練，等到瓊斯盃打完後，另組亞洲盃資格賽的中華男籃培訓隊，屆時才可能出國移訓備戰。

中華白目前正在俄羅斯參加邀請賽，返台後帕克將投入藍隊集訓，白隊將由桑茂森、楊哲宜與王志群領軍，16人名單包含賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、譚傑龍、范士恩、謝宗融、曾祥鈞、孫思堯。

今年瓊斯盃中華藍、白隊各有1位測試洋將加入，分別是藍隊皮特曼(Dexter Pittman)、白隊佛羅維斯(John Florveus)，兩人將依據瓊斯盃表現及融入球隊狀況，作為未來是否歸化之參考，原先規劃的ABL洋將阿提諾則已透過經紀人回覆不考慮參加瓊斯盃。

(中時電子報)