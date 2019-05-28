「認真工作受獎很榮幸，但卻又遭彈劾，令人五味雜陳」才遭監察院彈劾，不滿半個月又受行政院表揚，台中地檢署檢察官陳隆翔28日表示，他遭監察院彈劾而進入懲戒訴訟，這不只是個人問題，更是捍衛司法偵查獨立自主。他指出，未來面對職務法庭，他雖戰戰兢兢，但有信心。

行政院27日舉辦第三波「安居專案」緝毒有功機關及個人頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌頒獎表揚。其中，獲獎人陳隆翔，日前才因在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會涉侵占公款案，遭監察院彈劾，基層檢察官發起「捍衛司法尊嚴大連署」，譴責監察院干涉司法獨立，批評惡質政治勢力壓迫，獲各界約2千人聯署支持，引起社會及法界爭論。

陳隆翔有感而發指出，他從親友口中得知監察院通過彈劾案，他自己還打電話去查證，當時感受就像「認真工作的醫師，收到傳票一樣」，相當震驚，心情「五味雜陳」地成為「被彈劾人」。

「緝毒工作獲得肯定接受頒獎，非常榮幸」陳隆翔說，但是，他因彈劾案進入懲戒訟訴，這件彈劾案這不只是個人的權益問題，更要捍衛司法偵查獨立，感謝各界支持，他未來面對職務法庭的審理，會戰戰兢兢全力準備，但也很有信心。

陳隆翔是68年次，政大法律系畢業、司法官訓練所48期結業，105年9月間從彰化地檢署調至台中地檢署服務，偵辦詐欺、緝毒及婦幼等案件表現優異，每年考核均為「甲等」、年終職務評定均為「良好」，在「安居專案」期間，於今年3月間以監聽事證及誘捕追根溯源，破獲販毒案逮捕藥頭4人，其中，2人所涉毒品案仍在審理中，剛交保再投入販毒。

(中時 )