桃園國際機場第3航廈預定地2017年11月30日，李姓員工施作安全護欄，卻不慎跌落2米深溝渠，因現場人員並未叫救護車急救，而是以工地工程車送醫急救，12月22日李男因為顱內出血死亡，檢方偵結，認為事發與死亡相距22天，難認當時緊急處置與有相當因果關係，給予不起訴處分。

檢方調查，李姓男子施工時，不慎跌落2米深的溝渠，劉姓機場工務所所長、邱姓施工站站長、賴姓工務所安全衛生管理員，事發後並未叫救護車急救，而是以工地工程車將李男送醫。但3人則說當時李男身體不舒服，才滑落溝渠，因為擔心救護車找不到工地地址，此外李男還有意識，因此才用工務車趕快將李男送醫。

檢方認為，死者送醫急救到宣告死亡時間，相距有22日，可能導致李男死亡原因不一而足，難以直接推得緊急處置與死亡結果有何相當因果關係，因此難以據此認定3人有涉犯業務過失致死犯行，認定罪嫌不足，給予不起訴處分。

(中時 )