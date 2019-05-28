屏東縣長治鄉水源路一家檳榔攤，28日清晨5點許1名男子佯稱要買檳榔，竟持槍搶走櫃檯裡的3000多元現金，店員報案後調閱監視器以車追人，鎖定地方毒品人口20歲的吳嫌，案發後2個多小時就在其住家附近逮捕將吳嫌，讓被害人直呼「警察太厲害了！」

吳嫌利用清晨人煙稀少，看到檳榔攤只有1名女性看店，竟持改造手槍搶劫，將櫃檯的3000多元現金一掃而空，隨即騎車逃逸。警方立即組成專案小組，調閱監視器後發現嫌犯機車車牌已蓋起來，經查訪周遭附近居民及過濾轄區內治安人口後，掌握嫌犯特徵及躲藏地點，鎖定有毒品前科的吳嫌。

7點30分繁華派出所副所長林榮涁與警員陳文彬，埋伏在吳嫌住家附近順利逮人，吳嫌也坦承不諱。警方隨後在附近找到作案用的改造手槍及子彈4顆。吳嫌供稱，他因住在附近曾到檳榔攤消費，地形很熟悉，因缺錢花用買毒品，看到只有店員一個人才會行搶。

被害人得知嫌犯已被逮，直呼「警察太厲害了！」警方訊後，也將吳男依強盜罪及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

騎無牌照車佯裝買檳榔！男子持槍搶劫3000元

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(中時 )