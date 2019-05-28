◎盧秀燕上任5個月 施政滿意逾6成市民肯定

台中市長盧秀燕就職5個多月，根據旺旺中時媒體集團最新民調，盧秀燕帶領的市府團隊施政表現，獲6成2以上市民肯定。對此，盧秀燕表示，她會當一位真正說到做到的「開工市長」，務實推動各項建設，市府團隊再次對市民支持表達感謝，謙卑以對、穩步前進，繼續用心努力做好市政，讓市民感受「富強城市，美好台中」逐漸實踐。

◎高市驚爆翻版水門案 議員再爆爆炸頭毀韓

高雄市府驚爆翻版水門案，前朝攝影官吳建鴻夜闖市長室，引發外界譁然。議員陳麗娜今（28）日在市政總質詢時質疑「高市府裡面還有多少吳建鴻們搞小動作？」滅韓小組是真的，每周有「Q版韓國瑜」、每兩周有「爆炸頭」都來高雄開會毀韓，難道市長韓國瑜的「愛與包容」破功了？要韓好好處理，否則不用去6月1日凱道誓師。

◎台南行腳多做實事走基層 朱立倫正面看待韓國瑜造勢

國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫28日台南行腳，一早先到知名「阿憨鹹粥」吃早餐，受到鄉親熱情簇擁合影，針對韓國瑜6月1日凱道造勢，朱立倫說，自己一直正面看待韓市長也為他加油，當時媒體問他是否也會造勢，他說自己不會勞民傷財辦造勢，而是會多做實事、走基層，強調初選都是自己人，伸手不打自己人，黨的同志好就是黨好，不必要造成彼此誤解跟困擾。

◎新住民歸化國籍放寬 累積研習時數帶寶貝上課趣

雲林縣新住民健康生活關懷班28日上午在虎尾驛開課，由於上課時數可以做為歸化國籍的研習時數依據，吸引數十位新住民媽媽帶著寶貝一起「上課趣」，主辦單位並貼心地安排義工當保母安親。

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(中時電子報)