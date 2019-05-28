國民黨總統初選多方角逐，被問及媒體民調如今仍暫居落後，前立法院長王金平今受訪直回「沒關係」，那是他們的調，自己也有自己的調，還有自己的努力方式，「還一個半月嘛！大家一起努力」。談及鴻海董事長郭台銘參選以來花招盡出，如今也當起網紅；王金平則笑說「沒有沒有，我要做自己的好不好！」

對於民調議題，王金平今指出，黨副主席郝龍斌說，自己各方面的民調都有持續穩定上升。至於是否也會規劃大型造勢活動？王則說「沒有，我們沒有大型的」，最大型的大概是6月23日在雲林，有個大概幾千人的活動，「可能是八千人，會不會到不了那麼多，我不知道」，而這個是宗教、水利會界，以及農會、部分一般團體都有的，「這個是最大啦！」

他也說，在全國各地也都有自己的「之友會」成立，這個是比較小型的，也希望能夠擴散出去，讓大家都能知道、認識自己的理念，知道自己積極的在參選。

此外，對於郭台銘開了YOUTUBE頻道當起網紅，是否是個好招？王金平表示，任何能夠獲得選民迴響、熱烈回應的都是招嘛，但招的效用怎麼樣，現在也很難斷定，「不過我相信有吃有行氣，有燒香有保庇，所以做任何的努力一定都有效果的嘛！」

媒體追問，是否也會想當網紅？王大笑回「沒有沒有，我要做自己的好不好！」

(中時 )