民進黨明天將再度召開中執會，蔡賴支持者都揚言要到現場力挺，蔡陣營發言人阮昭雄呼籲支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行，也避免不必要的衝突。

阮昭雄表示，注意到媒體報導，明天的中執會，有部分團體糾眾要前往中央黨部，揚言「包圍黨中央」，施壓中執會。據瞭解，也有不少總統的支持者也醞釀前往，表達對民主程序的力挺。

他說，為了避免衝突，更避免遭有心人介入操弄，呼籲支持總統的朋友不要前往，不要鼓勵其他人前往，更不要做出任何干擾中執會的行為，讓中執會發揮集體智慧，為黨做出最好決定。如果可能如上周中執會進行直播，關心的朋友們也可以透過直播來了解討論與決議的狀況。

阮昭雄表示，關於初選，總統立場很明確，就是尊重黨內的民主機制、尊重中執委們的討論與決議，希望中執會能順利進行，讓初選程序盡快決定，讓支持者能感到安心，也加速團結整合。

(工商 )