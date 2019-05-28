民進黨新北市議員張志豪今天上午在議會市政總質詢指出，保護嬰幼兒健康的輪狀病毒疫苗台北、桃園等縣市都已補助，要求新北市府跟進。新北市長侯友宜當場承諾，每年將補助中低收入戶孩童約400萬元施打輪狀病毒疫苗，讓不少民進黨議員拍手叫好。

張志豪說，輪狀病毒疫苗幾乎是幼童國民病，若家長帶著孩子到台北市診所施打輪狀病毒疫苗，都會被問是否為台北市民，讓新北市的家長認為比不上台北市，面對幼童國民病必須要重視它。

張志豪表示，中央要到2021年才會將輪狀病毒疫苗列為常規接種項目，但台北市已經補助，桃園市今年也開始補助，日前質詢新北市衛生局，得到財政不足的回覆，但若只針對低收入戶補助，只要400多萬，新北應該去做。

侯友宜說，他必須要回去算一下，若補助經費過高可能沒有辦法做，如果幾百萬元經費可以支付，就會去做，並不會跟其他縣市比較。

民進黨團議員紛紛要求侯友宜盡速答應，侯友宜在備詢台與新北衛生局長陳潤秋討論後，當場承諾，會先補助中低收入戶嬰幼兒施打輪狀病毒疫苗。

(中時 )