大陸女星楊冪演藝事業橫跨電影、電視劇和綜藝，身為一線女星的她，自從去年12月與港星劉愷威離婚後，感情動向備受矚目，楊冪近日被傳出與26歲男星鄧倫合作實境節目《密室大逃脫》，兩人互動曖昧，還被粉絲組CP（螢幕情侶），對此，楊冪也做出回應。

楊冪與鄧倫在節目中互動親密，楊冪還被男方叫「妳個笨蛋」，散發滿滿粉紅泡泡，還被粉絲組CP，外界也關注兩人是否「有譜」，楊冪近日接受《優酷娛樂》專訪，被問到「不少人開始拉妳和別人的CP」，她則表示：「我會嗑CP，我會嗑別人的CP」，並強調：「別人嗑我CP就不OK了吧」。

楊冪一番話像在暗示自己和鄧倫沒有關係，不過在楊冪與霍建華主演的新戲《築夢情緣》中，相識10多年的老朋友卻是首次演情侶，楊冪則提到，和霍建華合作很快就適應「跟華哥太熟了，跟熟人拍戲有一個好的地方，就是不需要磨合的過程」。

(中時電子報)