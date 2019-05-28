前跆拳國手徐詩彥非法吸金19億 獲輕判9年半 12:292019/05/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前跆拳道女國手徐詩彥，非法吸金19億，二審改判9年半。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前跆拳道國手徐詩彥從2014年起利用開設補習班結識學生家長，及從事水產小額團購的機會，3年內吸金逾19億元；歷審將她重刑12年半，高院更一審考量她坦承非法吸金、犯後態度已有正向改變，將她改判刑9年半、非返還的犯罪所得3億多元沒收。全案可上訴。 高院更一審斥責徐女用本金顯不相當的利潤等金錢利益為餌，誘使出資，導致眾多投資人或借款人非但以畢生積蓄投入，且家庭之經濟恐難以為繼，甚至親友感情因此失和、破裂，雖然已坦承非法吸金罪，但未清楚交代未扣案犯罪所得去向，她的犯行應予非難。 (中時 ) #吸金 #犯罪 #跆拳道國手 #跆拳道 #國手 也許您會感興趣 推薦閱讀 7旬奶奶解憂熱線 接聽13萬通 04:092019/05/24 話題觀察 5大趨勢正夯 15檔超吸金 04:092019/05/25 證券．權證 《基金》資金偏安，上周高投資級企業債吸金58億美元居冠 15:572019/05/27 財經 《金融》印度上周吸金5.6億美元，成為新興亞股吸金王 15:572019/05/27 財經 莫迪連任成功 印度股市吸金王 18:152019/05/27 財經 成都登吸金之王 武漢重慶排二三 04:092019/05/28 焦點新聞 體驗行銷商機大 大成安心購廚藝教室吸金 04:102019/05/28 產業．科技 美股基金甩頹勢 重返吸金王 04:102019/05/28 投資理財 投資級企業債 上周吸金獨霸 04:102019/05/28 投資理財 中信投信：經濟成長 印度股市超吸金 04:102019/05/28 產業特刊 社會熱門新聞 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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