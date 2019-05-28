前跆拳道國手徐詩彥從2014年起利用開設補習班結識學生家長，及從事水產小額團購的機會，3年內吸金逾19億元；歷審將她重刑12年半，高院更一審考量她坦承非法吸金、犯後態度已有正向改變，將她改判刑9年半、非返還的犯罪所得3億多元沒收。全案可上訴。

高院更一審斥責徐女用本金顯不相當的利潤等金錢利益為餌，誘使出資，導致眾多投資人或借款人非但以畢生積蓄投入，且家庭之經濟恐難以為繼，甚至親友感情因此失和、破裂，雖然已坦承非法吸金罪，但未清楚交代未扣案犯罪所得去向，她的犯行應予非難。

(中時 )