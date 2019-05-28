IDF經國號戰機完成Mk.82炸彈整補任務後起飛。(陳怡誠攝)

E-2空中預警機完成整補作業後起飛。(陳怡誠攝)

首度派出愛國者三型飛彈肩負起戰備道防空警戒。(陳怡誠攝)

完成性能改良的編號6811的F-16V，首度正式在演訓中亮相，完成魚叉飛彈掛彈整補升後，點燃後燃器展現短場起飛的性能。(陳怡誠攝)

國軍「漢光35號」演習今天清晨操演彰化戰備道起降，首次登場的F-16V戰機、幻象2000戰機、IDF經國號戰機、E-2K空中預警機等空軍精銳機種，一一迅速整備起降。美國在台協會（AIT）也在臉書上回顧「歷史上的今天」，恰巧是IDF完成首趟試飛的日子。

AIT在官方臉書指出，台灣首架自行研發和製造的戰鬥機「經國號」成功地在1989年的今天完成首趟試飛。這架戰鬥機是透過美國飛機製造公司技術轉移之下，再由台灣自行研發生產的多用途噴射戰鬥機。

F-16V領軍！ 漢光彰化戰備道 4型機國道起降

(中時 )