漢光演習戰機起降戰備跑道 AIT回顧經國號首飛 12:332019/05/28 中時 楊孟立 、 陳怡誠 、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 幻象2000完成油料及雲母飛彈整補作業後起飛。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 IDF經國號戰機完成Mk.82炸彈整補任務後起飛。(陳怡誠攝) E-2空中預警機完成整補作業後起飛。(陳怡誠攝) 首度派出愛國者三型飛彈肩負起戰備道防空警戒。(陳怡誠攝) 完成性能改良的編號6811的F-16V，首度正式在演訓中亮相，完成魚叉飛彈掛彈整補升後，點燃後燃器展現短場起飛的性能。(陳怡誠攝) 國軍「漢光35號」演習今天清晨操演彰化戰備道起降，首次登場的F-16V戰機、幻象2000戰機、IDF經國號戰機、E-2K空中預警機等空軍精銳機種，一一迅速整備起降。美國在台協會（AIT）也在臉書上回顧「歷史上的今天」，恰巧是IDF完成首趟試飛的日子。 AIT在官方臉書指出，台灣首架自行研發和製造的戰鬥機「經國號」成功地在1989年的今天完成首趟試飛。這架戰鬥機是透過美國飛機製造公司技術轉移之下，再由台灣自行研發生產的多用途噴射戰鬥機。 F-16V領軍！ 漢光彰化戰備道 4型機國道起降 (中時 ) #戰機 #戰鬥機 #經國號 #美國 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄量產蘇-57 關鍵材料需靠陸 04:092019/05/24 焦點新聞 于美人臉書曬「婚姻書約」高喊：我願意 12:132019/05/24 娛樂 柯粉出征！一張圖讓時力慘遭轟炸 13:482019/05/24 政治 奪回臉書掌控權 細節都在「為什麼我會看到這則貼文」功能裡 00:112019/05/25 科技 韓國瑜證實參加6／1大會 萬名網友秒讚爆臉書 12:522019/05/25 政治 幫女兒添購行頭 主播母慘遭一頁式廣告連騙6次 16:212019/05/25 社會 一頁式廣告詐騙 婦連上6次當 04:102019/05/26 社會新聞 她把香蕉吊起來 掛著掛著就集體自殺了 12:062019/05/26 生活 看完《五月天》電影繼續加班 04:102019/05/28 娛樂新聞 彰化戰備道戰機起降 空軍F-16V首亮相 07:482019/05/28 軍事 政治熱門新聞 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 侵入韓國瑜辦公室 吳建鴻：用竊盜辦我就好了 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 61挺韓若逾10萬人 黃暐瀚：初選結束 - 政治 柯P學韓冰這句 王世堅一秒融化 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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