挺韓大會報名表。（圖片翻拍自批踢踢）

6/1挺韓大會將在總統府前的凱達格蘭大道舉行，點燃韓粉的心！有旅行業者看準商機，推出6/1凱道一日行程。據悉，參加人數已超過400人，預估人數還會增加！

韓國瑜6月1日將出席「決戰2020．贏回台灣」的挺韓造勢大會，有旅行社推出北高一日往返行程，包含午晚餐、費用800元。

負責這次北高一日往返行程的旅行社負責人陳小姐，特地接受資深媒體人黃暐瀚的專訪，陳表示，這個行程是真的！而且她也是韓粉，因為韓國瑜說話真的讓他們非常感動。當初韓國瑜訪美，從美國回來時，他們還出動三台車去接機。

陳小姐更表示，這次許多參加者，很多都是自費參加的，這些支持者表明，如果沒有付費，他們還不要參加，因為他們不想造成韓國瑜的困擾。甚至連文山伯和強強滾他們都是自己付費參加，讓她感到非常「甘心」！

至於要參加6/1凱道遊行的人數，陳小姐表示，她昨天算到凌晨三點，已經有多達十台以上，已經有430人以上，若還有支持者繼續報名，人數會繼續暴漲！而且她公司有遊覽車，車輛調度沒有什麼問題。陳小姐，更表示6/22的台終場也在籌備中。

韓始終如一！ 全台軍公教揪團6/1凱道力挺

(中時電子報)