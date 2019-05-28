突發性單眼視力短暫喪失又恢復，事後視力及眼底檢查都正常，小心罕見「視網膜型偏頭痛(retinal migraine) 」發作。神內醫師表示，其好發於15至40歲族群，病人多有偏頭痛病史或家族史，發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛，但極少數情況會單眼視力暫時喪失，若沒有接受治療，有一半機會造成永久性視力缺損。

23歲陳姓男大學生，期末考前一天，突然發生兩次右側太陽穴搏動性頭痛，伴隨右側單眼視力喪失，一塊灰白色模糊區塊由右眼中央視覺區逐漸擴大到整個視野，然後分別於15 分鐘及 40分鐘後又突然恢復，差點讓他放棄考試，事後到門診時視力、眼底檢查及神經學檢查完全正常。

39歲李小姐，最近數個月內，莫名出現十幾次突發性右眼或左眼輪流發作短暫視力喪失，灰色模糊區塊由單眼周邊視覺區向中央逐漸蔓延，平均皆在30至60分鐘後恢復，發作時無合併頭痛或其他症狀，但經數次眼科門診檢查皆正常，於是轉介神經內科門診進一步檢查，但視力、眼底檢查及神經學檢查完全正常，腦部核磁共振檢查及腦血管超音波檢查也完全正常。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，這兩位病人皆為罕見的「視網膜型偏頭痛(retinal migraine) 」發作，所幸經阿斯匹林、乙型阻斷劑及抗癲癇藥物等治療後已控制良好幾乎不再發作。其發生率約為兩千分之一，女性多於男性，主要是由於顱底通往眼球的動脈血管陣發性異常收縮造成的，若沒有接受治療，根據研究約43％最後會造成永久性視力缺損。

黃啟訓指出，「偏頭痛的視覺」預兆常見的有看見鋸齒形的閃爍光芒、明亮的點或閃光、或隧道狀視覺障礙，且是兩眼同時出現，而「視網膜型偏頭痛」只發生在單眼，這兩種疾病都是相對良性且經由藥物治療即可得到良好的控制，但若是「眼底血管栓塞」(俗稱眼睛中風)或「後大腦動脈阻塞性中風」則危險性極高，不得不慎，提醒民眾一旦有不明的頭痛或出現視覺異常時，就應醫檢查確定診斷，以免延誤病情。

(中時 )