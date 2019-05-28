正確的飲食控制及運動，是減肥的不二法門，若能加入一些食品輔助，則更能事半功倍。減肥門診醫師表示，過去研究顯示，咖啡、綠茶各自有提升瘦身效果成分，若兩個加在一起成為「綠茶咖啡」，讓咖啡中綠原酸和綠茶的兒茶素、茶胺酸同時攝取，更能幫助提升瘦身效果。

日本糖尿病內科及減肥門診醫師工藤孝文在《綠茶咖啡減重法：減重門診醫生教你輕鬆喝，一個月激瘦6.2公斤！》一書中表示，咖啡中含有幫助瘦身的物質綠原酸，但有不少人不敢喝黑咖啡，所以會選擇拿鐵咖啡之類含有牛奶的咖啡，他表示，綠原酸容易與蛋白質結合，若將牛奶加入咖啡，綠原酸便會與牛奶的「酪蛋白」結合，導致身體的吸收程度下降。

他表示，想要讓綠原酸完全發揮，建議喝黑咖啡才有效，可試著在咖啡中加入綠茶成為「綠茶咖啡」，綠茶不僅含兒茶素能抗氧化，茶胺酸更能放鬆神經，減緩咖啡因刺激造成的壓力性暴食，再加上咖啡中的綠原酸，兩者的營養相輔相成，能幫助達到更好瘦身燃脂效果，且將綠茶加到咖啡中，會使咖啡的苦味變柔和，讓不敢喝黑咖啡的人也能順利入口。

(中時電子報)