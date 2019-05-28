日本首相安倍晉三和美國總統川普28日赴神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地，視察將改修成「實質上的航空母艦」之「加賀號」護衛艦。美日領袖一同登艦乃有意展現堅固的美日同盟關係。防衛省指出，川普是首位登上自衛隊船艦的美國總統。美日領袖同台慰勞、激勵美日士官也是頭一回。

川普夫妻28日上午10點半(台北時間9點半)左右，搭乘「空軍一號」專機抵達停泊在橫須賀基地的「加賀號」護衛艦上，安倍夫妻事先到場迎接，4人在甲板上合影後，進入船艙，由安倍和川普向美日約500名海軍官兵訓話。

安倍說，「美日領袖一起激勵自衛隊和美國海軍是史上頭一遭」、「美日同盟在我和川普總統之下，建立了前所未有的堅固同盟關係」、「必須將印度太平洋打造成自由開放的地區，成為和平與繁榮的基礎。為了更進一步強化美日同盟，日本將好好地善盡責任，今後也將不斷努力」、「在區域安保環境日漸嚴竣之中，大大地期待日美隊員更加活躍。」

川普則說，「日本已宣布要採購105架全球最好的匿蹤戰機F35, 將成為同盟國當中擁有最多F35的國家。加賀號是海自最大的艦艇，為了搭載F35, 近期內將改修，加賀號將可跨越地區，防禦兩國免受來自此區(亞太地區)及全球的複雜威脅。

「加賀號」全長248公尺，是自衛隊最大型的護衛艦，日本去年擬定的新「防衛計畫大綱」中決定，要將加賀號改造成可搭載F35匿蹤戰機的實質上的「航空母艦」。防衛省已決定改修加賀號，並搭載向美國採購42架F35B最先進匿蹤戰機。

日本已採購在陸面機場起降的「Ｆ35Ａ」戰機，每架的價格約116億日圓，而具有在艦艇起降功能的F35B將更為高價。

川普28日視察完「加賀號」後又搭空軍一號赴停泊在附近的美國海軍「黃蜂號兩棲登陸艦」（Wasp)上視察，並在美軍官兵前演說。他表示，「美日關係前所未有的堅固，兩國領袖也保持很棒的關係」、「這裡(橫須賀基地)是全球唯一的美國海軍和同盟國艦隊司令部緊鄰的地方，這也是美日固若磐石的同盟力證」。

以令和元年首位國賓身分訪日的川普28日一早即接受日皇夫妻親自到飯店送別，中午搭專機自羽田機場啟程返美，結束了4天3夜的訪日行程。

(中時 )