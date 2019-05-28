「清水茶香」金桔檸檬現點現榨，足足用上10粒新鮮金桔超好喝。（陳淑娥攝）

許多顧客為了花磚慕名造訪「清水茶香」，直呼花磚杯喝起來特別過癮。（陳淑娥攝）

台中清水25年老牌飲料「清水茶香」手搖店老店新裝，復古的花磚形象火紅成為熱門打卡點。店長王楷雯表示，由於店內依飲料類別不同，不一定都用花磚杯盛裝，但許多顧客慕名而來，點上一杯足足用上10粒現榨的金桔檸檬汁，就是指定要用花磚杯，直呼喝起來特別不一樣！

「清水茶香」是在地25年的老牌手搖店，去年老店新裝，將復古的花磚引進店內，打造一整面古色古香的拼貼花磚牆，吸引許多網美專程過來拍照打卡，還有花磚愛好者也慕名而來，此外，十分獨特的花磚杯，更是殺光不少人的手機記憶卡。

王楷雯指出，店內飲料依不同類別，並非全部都以花磚杯盛裝，比如現榨的金桔檸檬，為了呈現金黃透明的天然色澤，一般以透明杯盛裝，可以看得見一粒粒的新鮮金桔在裡面，但不少顧客會提出用花磚杯要求，直說「入鏡美，喝起來特別不一樣！」

王楷雯表示，為了要讓顧客喝得到天然的清水果香，店內金桔檸檬現點現榨，由於不添加任何金桔醬，一杯得需擠壓10粒新鮮的金桔，才能調配出天然好喝的完美比例，甜度則以特砂糖水調出，絕沒有其他化學配料。

常客何小姐說，她很愛喝現榨的金桔檸檬，而且這一杯還用到10粒金桔，真材實料，喝起來有獨特的天然果香，不像市面上有些以金桔醬調和，雖然很有味道，但喝完很不解渴，一點都不清涼。

店名：清水茶香手搖店

住址：台中市清水區中山路114號

電話：04-26234413

營業時間：早上9點至晚上9點半（全年無休）

售價：大杯40元、中杯30元

(中時 )