坊間提供結婚新人婚紗攝影服務，常見業者事先收取高額定金、押金，指定攝影師遭更換，以及外景拍攝天候不佳，另擇期拍攝卻得再付一次造型化妝費用等爭議情形，因此行政院今（28）日核定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明訂業者收取定金不得逾20％等規範，預估最快7月初上路，違者可罰3萬至50萬元罰鍰。

消保處簡任秘書陳星宏表示，過去婚紗攝影消費爭議，常見業者事先收取過高費用，僅餘少數尾款，使得婚攝過程中消費者只能聽從業者安排，權力不對等，故此次「事項」明訂各階段業者收款上限。

包括業者收取定金，不得逾契約總金額20％；定金及選定禮服、拍攝日期所收取金額累計不得逾50％；定金、選定禮服及拍攝收取金額累計不得逾60％；定金、選定禮服、拍攝及選定樣片收取金額累計不得逾80％；並且，業者若收取禮服押金，則不得逾總金額10％。

陳星宏指出，婚紗外拍亦常見天候無法配合狀況，「事項」也明訂雙方可約定另擇期拍攝或以其他拍攝方式替代，但若須再次造型、化妝，除非另有約定，否則業者不得收取費用。

消費者指定攝影師、造型師，業者不得任意更換，被指定人員因故無法提供服務，業者應立即通知消費者重新選定；消費者若已付指定費但不願重新選定，便可終止契約，並得請求加倍返還指定費；終止契約，業者應退還尚未提供服務的費用。

陳星宏說，消費者選定之樣片及照片，除非另有約定，其著作人為業者，著作財產權人為消費者；未經消費者選定之其他樣片及照片，除非經書面同意，業者不得使用，並應銷毀，若有違反，則應負損害賠償責任。雙方訂定婚攝契約則至少有3日的審閱期間。

他並說，統計過去一年婚紗攝影相關消費爭議申訴案件達158件，但過去國內並無強制性法規予以規範，故行政院核定此「事項」，違者主管機關可依《消保法》要求業者限期改善，未改善可開罰3萬至50萬元，可連續開罰至改善為止。

(中時 )