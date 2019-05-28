今天清晨執行國道彰化戰備道起降任務，也是首度在國人面前曝光的編號「6811」F-16V戰機，恰巧12年前也是由「她」擔綱當年的同一地點的「花壇戰備道」起降，只是當年未改良前只是F-16B，但是經過改造變身後，已經具有部分匿蹤功能，也成為當今全球戰力最強的戰機之一，空軍再度選上她，頗有世代傳承的意味。

國軍現役F-16的性能提升計畫名為「鳳展計畫」，是馬英九擔任總統時訂定。總價1420億，除了2架原型機之外，其他飛機的改裝工程都在台中的漢翔航太公司進行，去年底已經出廠四架。今天執行任務的「6811」就是第一批改裝出廠的F-16V戰機。

最特殊的是，美方還提供我國與F-22相同的Have GlassII電磁波吸附塗層，軍方曾低調證實，F-16V因而將增加20%到30%匿蹤的能力。

新型的F-16V與過去最大不同，主要是裝上AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達（AESA），將可同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，偵測距離也比台灣原有F-16A/B型的APG66（V）3雷達增加30%以上，整體戰場偵知能力將可提升220%，自我防護能力也可提升180%。

另外在新型的頭盔瞄準系統、電戰莢艙等能力都大為提升，同時加入最新的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓飛行員可以「看到哪裡、打到哪裡」。

而美國在2017年6月底同意售台AGM-154C遠距遙攻武器JSOW和AGM-88B型高速反輻射飛彈HARM後，也將讓F-16V戰機未來具備遠距遙攻能力，可攻擊敵方地面目標、雷達，不需要冒險進入防區，可在防區外執行防空制壓作戰，成為目前大陸軍方最在意的武力之一。

F-16V領軍！漢光彰化戰備道4型機震撼起降

(中時電子報)