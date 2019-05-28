台中市長盧秀燕表示，根據旺旺中時民調顯示，曾參觀台中花博的市民，有6成3的民眾感到滿意，對辛苦投入的同仁最大肯定，也感謝花博期間1.6萬名志工的協助與付出。（盧金足攝）

台中市府副祕書長陳如昌在檢花博檢討與效益專案報告時表示，一般民眾認為花博就是來看花團錦簇的花卉，也會與當年的台北花博相比較，看不到花的花博，影響民眾觀賞口碑。（盧金足攝）

台中花博近半年展期，原預期吸引800萬參觀人次，展期結束統計入園為724萬6680人次。（圖／台中市府提供）

2018台中世界花卉博覽會落幕，市府副祕書長陳如昌28日在市政會議專案報告花博效益與檢討時表示，花博結束後，安排志工與其親友參訪時，在園區聽到兩名年輕人的對話，一人問「為什麼不買票？」另一人答稱「不值得我買票，因為看不到花」，規畫園區時未滿足民眾期待，後續缺乏驚訝點難獲讚美，沒有超乎期望，民眾期待有巨大落差，原預期800萬參觀人次，近6個月展期入園為724萬6680人次。

台中花博經過173個日子燦爛綻放，在4月24日圓滿落幕，半年展期，有許多結合友善環境精神的場館建築奪下國際大獎，但市府原預估票務及其他廣告等收入為22億，實際收益8億，短收14億元。

身負擔任花博執行祕書的陳如昌在檢花博檢討與效益專案報告時，直言一般民眾認為花博就是來看花團錦簇的花卉，也會與當年的台北花博相比較，對台中花博分散展區，造成硬體建置及交通接駁成本增加，排擠植栽花卉經費，花卉種類、數量過少，與民眾對花卉博覽會的期待存有巨大落差。

台中花博在前市長胡志強時代，原規畫在后里舉辦，面積93.04公頃，以「花與花園的對話──當東方遇到西方」主題，預期規畫結合農業生物科技、產、研、教育、展覽觀光的園區。

當時市府也提報花博「台中市翡翠區域農業加值綱要計畫」給中央，2014年11月獲行政院核定，列入國家重大建設計畫，規畫2015至108年為投資興建期、2010至2044年為花博展後營運、地方產業發展期，期盼帶動台中產業永續發展。

陳如昌說，2015年場址變更，開始為期1年的計畫變更期，造成推動計畫延至2016年4月由中央核定，時程壓縮、施工倉促問題，其中，花舞館施工時間就僅有1年半；設計期間太多外部專家意見，一改再改，承辦機關整合不易，導致辦理進度延宕，甚至開幕2個月後，園區指標仍未全數設置完成。

「盡管外界的各種紛擾，市民的滿意最重要！」台中市長盧秀燕說，根據旺旺中時民調顯示，曾參觀台中花博的市民，有6成3的民眾感到滿意，對辛苦投入的同仁最大肯定，也感謝花博期間1.6萬名志工的協助與付出，市府已利用各種場合表揚與慰勞，也請各區公所代表市府感謝志工夥伴的大力幫忙，花博奠定台中建設基礎，市府會在這個基礎上永續建設，經營台中。

(中時 )