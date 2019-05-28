辣模辛尤里不僅身材火辣，行事作風也超大膽，常在各景點拍下超尺度打卡照，還大方承認自己為了變美而「加工」，運用自體脂肪從F奶升級成超殺H奶，無懼外界輿論，仍自信做自己，因此話題性十足，圈粉無數，而她到底有多drama(戲劇化)？搭個高鐵也吸人眼球，一個稀鬆平常的動作，都讓粉絲看了心跳加快，直呼「快掉出來了」。

辣模辛尤里昨在IG發文，打卡顯示自己正搭高鐵南下，並分享了一段短片，影片中辛尤里穿著輕薄短小白色細肩帶低胸小可愛，站在搖晃的車廂內將一頭長髮抓成束，突然她抓起長髮並90度向前彎腰，極致倒奶為的是撕下脖子上的酸痛貼布。

辛尤里在高鐵車廂內上演「直角倒奶」，不僅嫩滑肩頸肌膚吸睛，胸前更是驚人，只見她彎腰前傾瞬間，傲人H奶胸前豪乳重力加速度，幾乎衝出領口，差一點就走光，極深事業線也成為大亮點，讓網友暴動喊「這個很可以」、「車廂滿地鼻血」。

(中時電子報)