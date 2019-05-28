一名便當店老闆發文抱怨，自家一個便當才賣60元，可免費加飯，竟然還收到客人紙條，要求他們菜量增加，因為她每次來都吃不飽。沒想到幫她做少飯、菜量兩倍的便當，她還是嫌吃不飽。對於這名女客人的舉動，底下網友都覺得不可思議。

這名女網友在「爆廢公社」發文，自己一個便當才賣60元，可免費加飯，但有一名女客人，竟表示自己常吃不飽，希望他們配菜要放比平常多三倍的份量給她，因為她不喜歡吃白飯。而當老闆告知她可以加點一份10元蔬菜時，對方竟面露難色地說，便當60元，菜應該要多一點才對。

女網友繼續補充，之後她又替女客人做了少飯、菜量兩倍的便當，結果卻收到一張紙條，上面畫著示意圖，要求菜量增加，或者可從三道菜改為四道。

網友們看完文章內容都覺得傻眼，大家也紛紛表示，「吃米不知道米價？花60以為花600吃到飽嗎？」、「做生意的總是會遇到一堆令人啼笑皆非的奇葩」、「吃不飽不會買兩個嗎？不然去別家買啊人家不用做生意？」

(中時電子報)