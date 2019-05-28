「麥可蒙索爾」號

美國海軍打算指派3艘朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦加入實驗無人艦隊，好為海戰開發新戰術。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，這中隊起碼還有2型無人艦，以及4艘早期生產的濱海戰鬥艦。不過，這無礙3艘朱瓦特級驅逐艦上前線部署，參與作戰。

朱瓦特級驅逐艦首艦2016年10月15日已服役，第二艘「麥可蒙索爾」號（USS Michael Monsoor，DDG-1001）也於2019年1月26日服役，而第3艘「詹森」號（Lyndon B. Johnson）預定將在今年稍後服役。

由於美國海軍只有3艘朱瓦特級驅逐艦，顯然意味1次只能部署1艘，而其他兩艘在部署空檔時，就可以參加海軍打算成立的實驗中隊。美國海軍水面艦隊指揮官布朗（Rich Brown）1月說，他想進行積極的實驗，以好好利用新艦與武器。除了3艘朱瓦特級驅逐艦外，海軍打算近年採購1艘新型飛彈巡防艦，還有各式大型無人戰艦。

「水面作戰開發第1中隊」（Surface Development Squadron 1）的戰略在於，讓朱瓦特與無人艦搭檔，而其中會有2艘是「海獵手」（Sea Hunter）級反潛無人艦。由於「海獵手」原型艦已運作多年，並十分成功，而另一艘預定2020年交付，因此如今美國海軍願下大注，把籌碼放在無人水面艦戰鬥上。

一路走來，朱瓦特級驅逐艦20年航向前線服役的過程錯綜複雜，對3艘隱形艦來說，實驗中隊只是最新的構想之一。

開發朱瓦特級驅逐艦是從1990年代開始發想，以研發具有高度生存力的大型重武裝戰艦。然而，前10年概念出現變化，隨著美國海軍將重心放在近岸戰，這款驅逐艦也演化成擁有強大155毫米艦砲的隱形火力支援艦。

由於成本飆升，美國海軍原本打算打造32艘，後來決定只造3艘。事實上，還沒打造前，包括研發在內等間接費用，每艘新艦的成本就將近80億美元（近2,500億台幣），而這是阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦的4倍。

(中時電子報)