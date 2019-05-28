香港第二大富豪，恆基地產董事會主席李兆基今天在公司股東週年大會上宣佈退休，退任董事會主席兼總經理職務，並將5500億港元的商業帝國交到下一代手中。他的2個兒子李家傑及李家誠，兩者均為恆基地產執行董事及副主席，獲委任為聯席主席兼總經理以及提名委員會及薪酬委員會的成員。

李家傑是李兆基長子，1963年生，將負責內地業務，接管中華煤氣及恆地；李家誠是李兆基次子，1971年生，將負責香港業務，接管恆發及美麗華酒店。

李兆基生於廣東順德，6歲開始就在父親的金鋪打工，1948年20歲時隻身來香港發展，於1975年以1.5億元創立恆基兆業公司，1981年恆基兆業集資10億元，成為上市公司恆地。另於1988年透過收購成立恆發。此外，恆基系上市公司還有中華煤氣、港華燃氣、香港小輪以及美麗華酒店。

現年91歲的李兆基，為香港地產四大富豪之一，集團業務橫跨地產、能源、飯店、交通及零售等。1996年，李兆基在福布斯世界富豪排名榜排名第4位，躍居亞洲首富。2019年，李兆基以300億美元位居《福布斯》香港富豪榜第2位，僅次於財富總值317億美元的長和系創辦人李嘉誠。

新加坡《聯合早報》文章指出，此前香港的其他一些富豪也都選擇將商業帝國交給家族中的年輕一輩。首富李嘉誠去年宣佈由長子李澤鉅接管家族企業。東亞銀行的李國寶上周也正式退任，他擔任東亞銀行行政總裁整整38年，時間之長在香港主要上市公司中堪稱之最。

恆基兆業與長江實業、新鴻基地產、新世界發展並稱為香港地產界的「四大天王」。有報導稱，隨著李兆基的交棒，這四大集團已全數由第二代接棒，更年輕的第三代也開始參與家族業務。

新加坡《聯合早報》報道稱，在退任前的告別採訪中，李兆基表示，對香港樓市前景較為樂觀。「市場目前對房屋的需求仍然非常龐大，這主要是由於利率長期偏低，加上華人都喜歡自置居所，投資偏向剛需。」

李兆基表示，香港與大陸的緊密聯繫是另一個樓市的利多因素。瑞銀本月早些時候預測，由於大灣區居民的流入，香港房價未來還能再漲10年。同時，李兆基表示，他對香港經濟前景保持信心。「香港仍然具有良好的營商環境，稅制簡單而稅率有吸引力。法制完善，人才集中，亦能保持國際金融中心的優勢」。

(中時 )