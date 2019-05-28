台中市爆發包租代管平台漏洞，驚動市長盧秀燕。營建署表示，這次是有代管業者與房東勾結，利用市府書審漏洞，將非代管的房間數灌入代管房間數詐領相關補助。未來7月第二期推動時，將會加入契結及點交程序，杜絕詐領情事。

營建署表示，為加速落實社會住宅政策，營建署積極推動「包租代管」計畫，祭出多項獎勵補助誘因，除房東享有賦稅優惠、修繕補助及最高3000元的合約公證補助外，租賃業者也可依據案件型態及簽約時間，請領媒合費及代管費，目的是鼓勵房東及業者釋出住宅並參與社會住宅包租代管計畫，滿足國人對於租賃住宅的需求。

官員表示，包租代管分為包租包管、代租代管兩種，這次是有房東與代租代管業者勾結，以3樓違建加蓋套房，灌入1、2數有簽約的代管房間數，詐領相關補助，由於只有書面審查，並未發現相關情事，是因業者與房東發生糾紛才爆出詐領案。

為防止類似情事發生，未來在7月第二期推動時，將會加入契結及市府派人點交等程序，防止非代管房屋假冒代管房屋申請補助。

營建署也強調，租賃住宅市場發展及管理條例已於去年6月27日施行，社會住宅包租代管第二期計畫參與的業者須受該條例規範，另地方政府與得標業者的勞務採購契約也對於業者違反規定者，明訂以限期改善、扣押履約保證金、暫停履約等處罰；此外，營建署已編列人事費補助地方政府，將可加強抽查業者申請案件，杜絕類似情形再度發生。

(中時 )