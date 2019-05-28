新華社報導，今年以來，大陸新疆10億噸級頁岩油藏——吉木薩爾頁岩油區域，中國石油新疆油田公司全面推進開發，已動用鑽機36部，開鑽47口井，完井8口，日進尺2000米以上，累計完成進尺160000逾米。

近年來，中國石油在渤海灣盆地、准噶爾盆地、松遼盆地、鄂爾多斯盆地等大型沈積盆地開展先導試驗，加大風險勘探投入，把頁岩油列為四大勘探領域方向之一，將大港油田、新疆油田、吐哈油田和長慶油田列為頁岩油開發重要示範區。

據新疆油田公司介紹，今年，吉木薩爾頁岩油區計劃動用鑽機45部，完鑽近百口井，全年計劃壓裂55口井，其中跨年井12口、新井43口，截至目前已開井2口且已見油。

此外，中國石化集團公司表示，近日大陸地區最長的海底成品油管道在通明海峽定向穿越成功。通明海峽定向穿越是中科煉化一體化配套成品油管道工程（湛江至北海）的核心工程，始點為湛江市東海島，終點為對岸陸地上的湖光鎮，具有工程地質複雜、環保要求高、預製場地受限等技術難點，穿越總長4071米，創大陸海底成品油管道定向鑽穿越長度之最。

通明海峽海域「定向鑽穿越工程」是中科煉化配套成品油管道建設項目中最大的施工難點。項目採用高精度導向對接系統，確保對接一次成功；採用全封閉泥漿處理系統，確保廢棄泥漿「零汙染零排放」；採用先進的包覆防腐蝕技術，有效應對海域腐蝕的複雜環境。此次定向鑽穿越成功，不僅為管道如期完工投油奠定了基礎，也為成品油管道長距離海底穿越施工積累了經驗。

中科煉化一期建設1000萬噸／年煉油、80萬噸／年乙烯，總投資400多億元，是中國石化目前最大在建煉化一體化項目，於2016年底開工建設，預計2019年底全面建成。中科煉化配套成品油管道全長248公里，建成後將推動大陸西南省份成品油管道高效運行，破解管輸油品資源不足、沿海資源難以調入的瓶頸，保障廣東和西南地區成品油供應。

(中時 )