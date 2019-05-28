「花蓮縣有四分之一左右的客家人，但客家事務處預算只占縣府總預算0.17％，少得可憐！」花蓮縣議員王燕華28日在最後一天縣政總質詢中，為客家處叫屈，期盼縣府重視解決。

王燕美指出，花蓮縣有四分之一弱的客家鄉親，也就是約有8萬人，但非常遺憾的是，縣府總預算221億819萬餘元，客家事務處預算僅占0.17％，只有區區2306萬7000元，若除以8萬人，每人可分288元，若扣除薪水1200萬元，花蓮縣客家鄉親每人分不到100元，真替客家人叫屈！

她表示，一個夏戀嘉年華活動預算3800萬元、太平洋燈會5800萬元，遠遠超過客家整年預算，觀光處預算從以往1億多元增長至3億多元，原住民行政處從3億餘元，增現在的8億1800多萬元。客家人要有客家人的格局，如果真的不重視客家人，那乾脆取消客家事務處，恢復以前的科就好了。

客家事務處長彭偉族會後回應，該處預算規模，主要依循98年自民政處客家事務科獨立出來籌辦成為「處」時為參考依據。目前全縣客家人口約10萬8000人，而推動的業務及服務客家鄉親項目卻有擴大趨勢，以致年度預算雖逐年增加，仍不敷使用。

他表示，108年度預算是循107年度沿往例編列，縣負擔預算為1518萬3000元，中央補助款724萬9000元，共2243萬2000元。現階段該處正執行的預算總數有5941萬7170元，除了年度縣預算2243萬2000元外，尚執行中央補助款3698萬5170元。

他必須清楚說明的是，在花蓮的客家鄉親遍布各行各業，縣府照顧客家鄉親，並不只限於縣府客家事務處單一的預算，而是對應到縣府相關局處規模。例如，社會福利就由社會處提供服務，居住環境建設歸屬建設處、環保局提供專業服務等，而客家事務處就專注於客家產業輔導、客家民族藝術的推廣、以及客家文化的保存等業務。

彭偉族強調，該處將再積極向經濟部、花東基金及客委會等單位，提案爭取多元經費補助來源，以服務客家鄉親，維護客家傳統文化。

(中時 )