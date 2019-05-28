行政院環保署規範自今年7月1日起，全國各政府部門等4類場所，「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，因攸關民眾生活使用習慣，恐造成市民不便，市議員邱素貞等人28日質詢要求環保局做好相關配套措施，避免引起民怨。環保局長吳志超說，該局鼓勵業者提供消費者自備吸管優惠措施。

市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源28日質詢說，塑膠廢棄物汙染海洋生態日益嚴重，為減少塑膠吸管對環境的負擔，環保署於108年5月8日公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，規範從7月1日起，全國政府機關、學校、百貨公司與購物中心、連鎖速食店，將禁止提供內用者一次性使用的塑膠吸管。

邱素貞指出，這是一項新的政策，屬於社會教育的一大進步，但攸關民眾生活使用習慣，勢必也造成市民的負擔與不便，政府必須要有相對的配套措施，中央與地方的合作才不會引起民怨。有業者認為，內、外用界線模糊，恐有灰色地帶等問題。

陳淑華說，例如速食店很多民眾點外帶後，還是拿到店內享用，如果有人外帶，臨時改內用，環保局會不會對商家開罰？市府辦公大樓裡面設有便利商店、餐廳，7月以後可不可以提供一次性塑膠吸管？便利商店的商品中有很多利樂包，出廠時就附上吸管，消費者內用怎麼辦？

吳志超表示，台中市轄內屬於這4類規範場所約500處，若於這4類場所內經營福利社、合作社、餐廳等從事販賣或餐飲業務均納入規範，經查獲提供內用消費者一次性塑膠吸管者，第1次違規予以勸導，第2次起將依廢棄物清理法規定，處1200元至6000元罰鍰。

吳志超強調，但若吸管取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。如果有人外帶臨時改內用，基本上不處份；至於利樂包等飲料用品，出廠時就附上吸管，不再限制範圍內。

(中時 )