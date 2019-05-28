高雄市獨立總工會理事長張緒中、高雄市教育產業工會代理理事長李賢能28日帶領數十位教保員到高市議會，要求市長韓國瑜兌現選舉政見，終結教保員血汗低薪，教育局長吳榕峯一度出面說明市府規畫，但他們自稱韓粉，堅持要直接向韓國瑜陳情；韓在議會結束後先到門口接見，向教保員溫情喊話，請他們先開心去吃飯，市府會審慎討論教保員薪資問題，預計6月中旬對外公布新政策。

各工會團體指出，高雄市公立幼兒園一般幼教師月薪4萬至7萬，但留用教保員屬臨時人員，薪資僅2萬3000元至2萬3699元，比基本工資2萬3100元沒高多少，且高市私立幼兒園勞工保險平均投保薪資僅2萬4387元，是六都最低。

各工會要求韓國瑜實現選前「友善托育，搶救少子」政見，照顧高市公幼留用教保員，薪資起碼比照準公共化幼兒園，修法後第一年至少2萬9000元，修法後第3年後則應要達到3萬2000元以上。

韓國瑜議會備詢結束後，本來要去休息，但聽到教保員還在議會外頭表達訴求，馬上帶著幕僚走出來，口中喃喃念著：「讓人家中午沒吃飯也不行啊！」他一現身，在議會門口席地而坐的教保員們立刻大喊：「我們是韓粉，拜託市長幫幫忙！」

韓國瑜強調，市府財政困難，但對於提升教保員薪資福利相當有誠意，事實上已準備好相關腹案，等進一步研商之後，預計6月中旬即可對外公布，並開玩笑表示「到時候如果我們沒做到，你們再來表達意見也不遲」，教保員們才掛著笑意，平和結束抗議活動。

抗議逆轉！獲市長承諾 教保員改喊「市長加油」

(中時 )