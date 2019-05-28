PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜擁有龐大「韓粉」支持，因「媽祖託夢」驟然宣布參選的鴻海集團董事長郭台銘，卻在節目宣稱只要自己參選，有90%韓粉會轉到他那邊！對此，韓粉氣憤要郭不要自我感覺良好、連9%都不可能，更直言：「當霸道總裁習慣了，就覺得到處大撒幣之後，所有人就要買你的單嗎？這也凸顯郭台銘，根本不接地氣、離基層民意太遠。」

郭台銘27日接受節目《這！不是新聞》專訪，自信滿滿表示，若由自己出征競選總統，「9成！有9成的韓粉會轉到我這邊！」並表示很多韓粉是警察義消、逆分年金勞保，而自己是警察子弟也很關心這項議題；自己下鄉後也感覺，農漁工基層支持者，只要誰能幫他們賺大錢，他們就會支持誰。

韓粉則在PTT論壇發《人品不好 就算再有能力也枉然》一文，寫道：「沒錯，我說的就是郭台銘、空心菜、柯p。為什麼韓國瑜可以得民心？因為政治語言唯真不破，韓國瑜不說空話、不說謊話。台獨就是比梅毒還厲害，三問空心菜要把台灣帶到何處去，句句到位、直指核心；溫良恭儉不讓，是我非常欣賞韓國瑜的原因。」

發文韓粉更語重心長嘆：「台灣從來沒有出現過一個政治人物，可以在一年內，從邊緣人變成總統支持度遙遙領先、海內外支持度破表，但在島內卻是藍綠夾殺。支持韓國瑜的都是沒權沒勢的一般老百姓，攻擊韓國瑜的都是黨政、媒體 高層。民主政治一人一票，得民心得天下。」

話鋒一轉，這位韓粉氣憤直言：「郭台銘不要自我感覺良好！說韓粉九成會投你，我覺得不要說九成，九趴都不可能。當霸道總裁習慣了，就覺得到處大撒幣之後，所有人就要買你的單嗎？這也凸顯郭台銘，根本不接地氣、離基層民意太遠。郭台銘應該有霸氣，可以不靠韓粉就能贏總統大選。如果你還需要靠韓粉才能贏，那韓國瑜出來就可以了，為什麼還需要你出來？」

(中時電子報)