馬「坐公車」 挺重啟核四公投 14:032019/05/28 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九（右二）、前行政院長江宜樺（右三）、「以核養綠」公投領銜人黃士修（左二）等人28日出席由台北市議員羅智強（右）舉辦的「重啟核四公車上路記者會」，聲援重啟核四公投案。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議員羅智強（左起）、「以核養綠」公投領銜人黃士修、前總統馬英九、前行政院長江宜樺、台北市議員侯漢廷及前立委林郁方28日出席「重啟核四公車上路記者會」，高喊口號，力挺重啟核四公投案。（劉宗龍攝） 台北市議員羅智強、「以核養綠」公投領銜人黃士修、前總統馬英九、前行政院長江宜樺、台北市議員侯漢廷及前立委林郁方28日出席「重啟核四公車上路記者會」，高喊口號，力挺重啟核四公投案。 (中時 ) #核四 #公投 #投案 #市議員 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨足商用不動產 力麒打造複合式商業大樓 04:102019/05/24 產業．科技 認了鋸老蔣銅像頭 改判6個月 04:102019/05/24 社會新聞 快評》假如碰上脫歐公投的英國首相是蔡英文 21:002019/05/24 政治 台北市萬華區－楊桃汁 鹹中帶甜 04:102019/05/26 生活新聞 北市傳虐嬰案 嬰全身傷緊急安置 14:032019/05/26 生活 林東芳牛肉麵2度搬家原因曝光 虧數千萬漲價補錢坑 10:572019/05/27 社會 藍營台南議員蔡育輝宣布參選立委 議長郭信良缺席站台 11:232019/05/27 政治 市議員控告廚餘桶採購瀆職 環保局：依法採購 13:482019/05/27 生活 一頓麥當勞早餐 驚見韓流新爆發點在台北市 00:212019/05/28 政治 市議員關心婦女長輩權益 台中市府：努力爭取預算補助 10:472019/05/28 生活 政治熱門新聞 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 侵入韓國瑜辦公室 吳建鴻：用竊盜辦我就好了 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 61挺韓若逾10萬人 黃暐瀚：初選結束 - 政治 柯P學韓冰這句 王世堅一秒融化 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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