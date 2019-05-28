台北市議員羅智強（左起）、「以核養綠」公投領銜人黃士修、前總統馬英九、前行政院長江宜樺、台北市議員侯漢廷及前立委林郁方28日出席「重啟核四公車上路記者會」，高喊口號，力挺重啟核四公投案。（劉宗龍攝）

台北市議員羅智強、「以核養綠」公投領銜人黃士修、前總統馬英九、前行政院長江宜樺、台北市議員侯漢廷及前立委林郁方28日出席「重啟核四公車上路記者會」，高喊口號，力挺重啟核四公投案。

(中時 )