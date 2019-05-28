福州包業者說，如果韓國瑜是為了國家做更好的事情，讓國家進步，我們一定支持。（中天新聞）

挺韓誓師大會將於6月1日登場，估有10萬人參與，位於總統府週邊的補習班一級戰區南陽街各家美食小吃店，引頸期盼韓流來襲，牛排店業者備料增3成，台灣道地紅豆餅、福州包或是學生最愛的抓了就走海苔飯捲等業者，紛說會推優惠，更有業者說，支持帶動國家發展的人。

中天新聞報導，南陽街小吃店業者都期待6月1日挺韓造勢活動，能把人潮帶進南陽街，牛排店業者依以往經驗估計，當天來店客數會多1至2成，所以他們備料多3成應戰。

除了牛排店，南陽街還有台灣道地紅豆餅、福州包或是學生最愛的抓了就走海苔飯捲等，已有2年沒看到集會人流的店家，都在等6月1日的十萬人潮帶進錢潮。

紅豆餅業者希望這次挺韓民眾，走進南陽街吃小吃嚐美食；福州包業者說，如果韓國瑜是為了國家做更好的事情，讓國家進步，我們一定支持。海苔飯捲業者說，為了韓粉當天會有特別的優惠。

攻6/1韓流財！南陽街美食小吃 業者搶備料。（中天新聞）

(中時電子報)