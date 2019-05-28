湖南洞口5天殺5人 嫌犯服毒自殺 13:212019/05/28 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖南洞口縣殺人嫌犯張居遷落網，被發現在一屋內服毒自殺。其5天連續殺害5人，此前多次入獄，當地警方曾發佈通告懸賞10萬元人民幣緝凶。 (旺報 ) #服毒 #自殺 #落網 #湖南 也許您會感興趣 推薦閱讀 厭世女兒 接受媽媽不完美 04:102019/05/25 藝文副刊 41歲AV女優3月在家暴斃 母突開口：不是自殺 13:552019/05/25 娛樂 花蓮偷車凸半台灣 開回台中落網 15:322019/05/25 社會 中華孫子兵法研究學會 成立湖南分會 04:092019/05/26 企業經營 她把香蕉吊起來 掛著掛著就集體自殺了 12:062019/05/26 生活 華裔老翁慘遭肢解 女兒和白人女婿北京落網 12:162019/05/26 社會 他割包皮完「GG變冰棒」2年後自殺：從沒好好戰過 09:402019/05/27 生活 自殺成國人第11大死因 衛生局：當事人應出來就醫 11:072019/05/27 生活 村霸5天殺5人 湖南大搜捕 04:102019/05/28 話題觀察 兩岸熱門新聞 貿易戰衝擊！陸赴美旅行人數15年來首次下降 - 兩岸 陸10億噸頁岩油藏全面推進開發 位新疆吉木薩爾 - 兩岸 - 中時 美中貿易戰是地緣政治爭霸 專家：這才第一回合 - 兩岸 蔡賴若贏大選 兩岸將迎災難性後果 - 焦點新聞 - 旺報 回應川普呼籲 大陸4成美商打算遷離 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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