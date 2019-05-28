自華為遭美列入出口管制黑名單後，華為創辦人任正非頻頻接受媒體訪問，而彭博社記者27日披露的照片顯示，任正非的辦公桌上正擺著一本由法國電力公司阿爾斯通前主管皮耶魯齊所著的《美國陷阱》中文版，該書描述作者與美國司法部長達5年的鬥爭，揭露美國政府打擊美國企業競爭對手的內幕，該案現今被稱為「法國版華為案」。

On top of Ren’s desk packed with company files, newspapers and business cards, there is a translated version of “Le Piege Americain,” or “The American Trap”. Written by former Alstom executive Frederic Pierucci about his 5-yr battle with the @TheJusticeDept pic.twitter.com/289ipIXSfO — Gao Yuan (@GaoYuan86) 2019年5月27日

據彭博社科技記者Gao Yuan在推特上表示，「任正非辦公桌上堆滿了公司檔、報紙和名片，此外還有一本翻譯版《美國陷阱》」。阿爾斯通（Alstom）原是電力和軌道交通設備領域的全球領先企業，不僅在水電設備、核電站常規島、環境控制系統分別拿在世界排名第一，而世界上每4個燈泡中，就有1個燈泡的電力來自於阿爾斯通的技術。

據陸媒《觀察者網》報導，阿爾斯通前主管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）表示，美國司法部在未通知本人的前提下，於2012年11月起訴他違反美《反海外腐敗法》，並指控其參與2003年4月在印尼一起與該公司相關的腐敗案件。而皮耶魯齊於2013年在美被聯邦調查局逮捕，被起訴入獄後遭美司法部控其涉嫌商業賄賂，並對阿爾斯通處以7.72億美元罰款，之後其電力業務被競業美國通用電器公司收購。皮耶魯齊在被關數年後，於2018年9月獲釋，並寫了這本書。

皮耶魯齊近日在巴黎接受新華社記者專訪時說，《美國陷阱》就是美國利用其法律作為經濟戰的武器，削弱其競爭對手，有時是為了低價收購競爭對手。美國司法部對阿爾斯通的調查給這家法國公司造成很大的壓力，以至於他們面對通用電氣的收購無法招架。

皮耶魯齊表示，美國以反腐為掩護，成功動搖了歐洲的大型跨國公司，特別是法國公司。而透過收購阿爾斯通，美國已獲得維護所有法國核電廠的權力，這些核電廠提供法國75%的電力。

皮耶魯齊強調，真相路人皆知，任何人都無法忽視美國將法律作為經濟戰爭武器的事實，所有國家都應團結起來，抵制美國的單邊主義，強調「昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？」現在是歐洲和中國大陸做出回擊的時候了。

(中時電子報)