喬喬手寫稿。首符公司提供

喬喬日前和喬爸出席喬媽告別式。資料照

11歲童星于卉喬（喬喬）的媽媽劉芃昀，日前因肺腺癌過世，週刊月中爆出母女長達7年未見面、喬爸甚至還向喬媽追討96萬贍養費等爭議，喬爸當時在臉書澄清。喬媽25日告別式當天，喬媽友人跳出來指責喬爸為了贍養費「一毛都不能少、一天都不能晚」、母女只能透過視訊見面、喬媽送禮物給女兒，還要經過喬爸「恩准」等，喬爸受外界撻伐，臉書被網友罵爆。

喬爸和喬喬今(28日)透過所屬公司再發出5點聲明，表示遭第三人抹黑，希望喬媽親友不要再用媒體爆料，最終傷到的是喬喬。

聲明指出，離婚時喬媽直接將監護權給喬爸，喬喬爆紅後喬媽提起訴訟爭監護權，接著馬上前往韓國工作，實際上根本無法照顧喬喬，帶給喬喬很大的壓力，怕會被媽媽帶去韓國。喬爸曾在法院提出建議喬媽融入喬喬生活，但喬媽表示無法配合，之後因喬媽情緒管控問題，法院及兒童心理師判斷，不適合立即讓喬喬與喬媽單獨見面，經過法院和喬爸的努力，終於透過諮商師安排雙方會面，訴訟結束後，喬爸也持續安排諮商，並無喬媽親友指控阻礙母女見面之事實。

關於贍養費，喬爸指喬媽早已約定好每個月匯1萬元生活費，也曾討論如果喬媽走了，對喬喬的照顧不應該減少，兩人討論的不只是錢，而是媽媽對女兒的愛。

聲明稿全文

首先感謝大家對於喬喬的支持與愛護。近日喬媽走了，網路上充滿了相關的新聞，內容滿滿都是「喬媽的親友」向媒體爆料，喬喬想靜靜地在告別式上送喬媽最後一程，喬媽的親友卻在喬喬面前罵他爸爸「人渣、作秀」，甚至當著喬喬的面恐嚇「兄弟找好了」，讓喬喬相當害怕，這部分已向警方備案。喬媽想要保護喬喬，但這些爆料乃至於威脅，對喬喬都是很大的傷害，本公司特發表幾點聲明，希望關心喬喬的大家能多一些思考：

一、喬媽的親友並沒有實際接觸過喬喬和喬爸，更不知道喬媽和喬喬已經藉由諮商師逐漸修復關係，喬喬也多次收到喬媽送的禮物，明明是無關的第三人卻不斷對媒體爆料抹黑。喬喬已經懂得閱讀，看到一堆罵爸爸的新聞很難過。不管是喬媽或喬爸，都希望能讓喬喬開心健康地長大，希望喬媽的親友不要再用媒體爆料的方式，你們傷到的是孩子。

二、喬媽臨終病危的消息，喬喬並不知道，喬喬無法和喬媽見最後一面，因為喬媽的親友並沒有將消息告知喬喬和喬爸，但是卻先向媒體爆料。

三、喬喬三歲時父母離婚，當時喬媽直接將監護權給了喬爸。喬喬爆紅後，喬媽提起訴訟爭監護權，接著馬上前韓國工作，實際上根本無法照顧喬喬，卻帶給喬喬很大的壓力，很怕法官判給媽媽的話她會被帶去韓國。

四、喬爸在法院不斷地提出希望喬媽融入喬喬生活的建議，包括陪喬喬一起上才藝課、寒暑假與喬喬和喬爸一起安排旅遊等，但是喬媽表示無法配合。後來因為喬媽的情緒管控問題，法院及兒童心理師也判斷不適合立即讓喬喬和喬媽雙方單獨見面。經過法院和喬爸的努力，終於透過諮商師協助雙方會面，訴訟結束後喬爸也持續安排諮商，透過諮商師安排喬喬和喬媽會面。喬媽的親友指控喬爸阻礙雙方見面並非事實。

五、喬喬仍是個孩子，有權利得到來自於爸爸和媽媽的照顧。喬媽早已與喬爸和喬喬約定好每月要匯給喬喬一萬元的生活費，雙方也有討論過如果喬媽走了，對喬喬的照顧不應該減少。喬爸與喬媽討論的並不只是錢，而是媽媽對女兒的愛，喬喬被照顧的權利也不該減少。

(中時 )