靜宜大學英文系畢業公演敘述關於性向的故事。（陳淑娥翻攝）

靜宜大學英文系27日晚間舉行畢業公演「Dear Brook」。（陳淑娥翻攝）

靜宜大學英文系27日晚間舉行畢業公演「Dear Brook」，故事敘述一位因性向被拒絕而憂鬱離世的好友Brook，在靈魂消逝前創造另一個次元的靈魂酒吧，最後有機會與戀人好好告別。公演吸引許多觀眾入場欣賞，也獲得了如雷的掌聲。

「英文系畢業公演-Dear Brook」昨晚7點在靜宜大學「伯鐸樓小劇場廳」舉行，由英文系老師黃秋蓉所指導。公演班同學經過一學期基本劇場的設計和表演學習，用3個月的時間，一起以生命真實經歷編織成舞台劇。

故事敘述一位因性向被環境及家人拒絕，而憂鬱症離世的好友Brook，在靈魂消逝前送給前來葬禮的好友及戀人一份禮物，因而創造另一個次元的靈魂酒吧；每一位好友在誤入酒吧後時，突破自己生命障礙而勇敢做出選擇，最後主角也有機會與戀人好好的彼此告別。

黃秋容與編劇及導演，從班上同學們分享的生活經歷中，分類出家庭暴力、憂鬱症、生理女性在社會上的刻版壓力和性向被汙名歧視的挫折幾個議題，勇敢地轉化成戲劇，分享給觀眾如同演出的標語「這一生，至少為自己勇敢一次」，能勇敢地做出每一次選擇。

(中時 )