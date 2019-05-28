大陸「網信中國」公眾號28日消息，28日，大陸國家網信辦統籌指導西瓜視頻、好看視頻、全民小視頻、嗶哩嗶哩、秒拍、波波視頻、看了嗎、微視、A站、美拍、小影、梨視頻、第一視頻、微博等14家短視頻平台，以及騰訊視頻、愛奇藝、優酷、PP視頻等4家網絡視頻平台，在大陸的「六一」兒童節到來之前，統一上線「青少年防沉迷系統」。加上先前測試的抖音、快手、火山小視頻平台，大陸已有21家主要網路視頻平台上線了「青少年防沉迷系統」。

大陸國家網信辦在總結前期試點工作經驗基礎上，擴大了「青少年防沉迷系統」覆蓋範圍，除了全面覆蓋短視頻平台，還首次將主要長視頻平台納入防沉迷體系，實行統一標準，進一步提升青少年保護力度。

在進入青少年模式後，所有網路視頻用戶使用時段、服務功能、上線時間均受限，只能訪問專屬內容池。在專屬內容池中，長視頻平台重點選擇弘揚愛國主義、宣揚英雄人物的優秀電影、電視劇；短視頻平台側重為青少年提供課程教學、書法繪畫、親子教育、人文歷史、傳統文化、手工製作、自然科普等寓教於樂的優質內容。

大陸國家網信辦相關負責人介紹，青少年防沉迷試點工作開展2個月以來，約4.6億短視頻用戶每日收到青少年模式彈窗提示，5260萬人次訪問青少年模式引導頁。

該負責人表示，由於各個平台技術研發能力存在差異，青少年防沉迷系統需要依靠用戶自主選擇才能發揮作用，在利用大數據分析、人工智能、人臉識別等技術主動發現未成年用戶方面存在不足，內容池建設也需要不斷優化。

(旺報 )