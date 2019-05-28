民進黨總統初選相關事宜明天決戰中執會；前行政院長賴清德今受訪喊話「希望明天中執會不要修初選辦法。」

賴清德今被問到，明天中執會可能上演表決戰或是退黨參選等？他說，「我希望不會啦」，黨的初選辦法已經公告執行，在上次中執會裡面，卓榮泰主席也講得非常清楚，初選公告的辦法一定要捍衛，如果大家都能尊重黨的制度，明天中執會自然沒有什麼其他什麼問題。

他說，個人希望明天中執會能夠打所有選舉期程都確定下來，儘早完成初選，大家都可以接受初選結果，除了可以減少基層焦慮，也可以團結黨明年選戰。

被問到目前有民調顯示，全手機民調你還是贏蔡英文總統？他說，所以他真的是站在捍衛制度完整性，今天如果得能夠選辦法已經公告、進行兩個多月的再來改初選辦法，社會對民進黨初選制度公平性一定會產生質疑，「一旦民進黨初選制度失去社會的公信力，我們要團結社會支持民進黨，就會產生更大困難，希望明天中執會不要修初選辦法」。

媒體追問，會考慮接受50％？他說，初選制度維持非常重要。

至於是否希望五人小組考慮您上週提的新策略？他說，是啊，他的確是這樣想，「這完全是出自我一番苦心，我簡化為三個狀況，若蔡總統守得住，就支持蔡總統；若我無力承擔，我也支持蔡總統，就只有在一種狀況，總統守不住，而我又能力承擔，請大家支持我，總不能眼睜睜看民進黨輸掉，台灣又失去民主」。

由於最新民調，「三角督」跟蔡總統都是輸韓國瑜，有無想過自己提的那三個條件？賴指出，他那三個條件是在黨初選辦法沒有變更情況下，當初提出「贏得策略」是基於四個原則，其中一個就是希望黨維護初選制度完整性，讓黨的初選辦法可以得到信任，這是希望促進黨和諧等。

(中時 )