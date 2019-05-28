台南鐵路地下化沿線拆遷工程持續進行，月初一度要拆除的張宅也因古井事證，當場經文資委員審議不予列冊保存，基於民眾仍有疑慮，當日拆屋計畫臨時喊卡，反南鐵東移全線自救會今日上午邀文史工作者張明山等人到場解說當地水文，強調一旦貿然盲目開挖恐比海安路地下街更慘，鐵道局中部工程處副處長李懷谷表示，地下水文調查委託成大調查並製作成報告，強調南鐵開挖深度沒那麼深，技術應無虞。

自救會今天以張家古井仍有活水佐證當地確實有地下水，自救會長陳致曉帶領反拆遷住戶及文史工作者，提出三項訴求，包括停止盲目的南鐵地下化開挖，避免無端城市災難、根據歷史河道重新勘驗鐵路沿線水文以及調查周邊糖間遺址，保存張家清代古井。

文史工作者張明山十多年來研究德慶溪上游河道流域，提出日據時代地圖對照今日地圖，指出德慶溪在鐵道東側的河道成放射狀，北側支即為今日後火車站遠東百貨，當年良美建設興建這棟大樓，光是地下水就抽了將近1年，導致工程延宕；如今南鐵東移將置寬16.3公尺的地下軌道在衛民街至東門路間400公尺的古河道中，大量抽取地下水，是否將致周邊地層下陷、民宅倒塌，重蹈海安路悲劇，令人擔憂。

文史工作者吳昭明也提出，南鐵地下化沿線至少有８、９條溪流，水文非常複雜，如貿然開挖，可能會比海安路地下街工程時更為慘烈。陳致曉抨擊鐵工處的鐵路地下化計畫，缺少對地下水文調查，歷年環評報告與工程計畫書中，竟隻字未提該德慶溪支流，此外，陳椒華教授2016年都計審議質疑鐵道局地下水文調查，也不了了隻，鐵道局不懂歷史地理，漠視水文研究，加速趕工恐造成城市災難。

(中時 )