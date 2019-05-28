標榜隨借隨還的無樁式共享單車oBike違停亂象橫生，月初APP已下架，北市交通局即以「棄置車」處理，看到1輛拖1輛，啟動專案拖吊車展開全市大掃蕩，已完成4行政區清理，目標5月底前清空全市oBike，等同於消滅oBike。此外，oBike積欠的移置費和保管費已達517萬。

交通局今赴議會交委會專案報告，議員潘懷宗詢問，為何市府不等「共享運具營業管理自治條例」通過後再讓oBike營運，有議員質疑，業者擺爛不領回遭拖吊的oBike，對市府是龐大負擔，且保管費要如何追討？萬一討不回恐變成全民埋單。

交通局長陳學台說明，oBike進入台灣時當時無法可管，所以後來才訂定自治條例，今年3月開始和北市警交通大隊、環保局合作，看到1輛拖1輛，目前也請各里幹事通報，近期也增加拖吊能量展開掃蕩，由於oBike公司登記還存在，將循法律程序追討。

議員徐巧芯指出，oBike車輛若業者也不願領回，就會變成垃圾處理，建議市府可否把狀況良好的車輛送給社福單位，又符合環保，市府可成立通報專線電話，讓市民回報oBike遭棄置地點。

議員徐弘庭說，乾脆直接用積欠的管理費和oBike談判，拿下經營權變成台北市oBike，由交通局管理，總比多出廢棄物好。

據了解，今年3月業者通報有400輛車在北市流通，不過，交通局運管科長王湮筑表示，oBike沒有GPS定位系統，無法確認流通車輛數，從業者通報數量至今已拖吊超過4000輛車。

王湮筑指出，由於oBike APP已下架，民眾無法使用oBike，交通局視oBike為「棄置車」展開拖吊清理，若業者在公告3個月內未領取車輛將報廢，業者雖然仍有報稅，但疑似歇業狀態。

她說，若oBike有意再經營，必須在今年8月15日前提出申請。北市停管處指出，截至26日止，保管場有4362輛oBike，移置費和保管費已累積為517萬6150元。

(中時 )