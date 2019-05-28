醫學美容風潮正夯，相關廣告充斥路口街頭。台中市議員張耀中、黃守達28日質詢說，醫療法所稱醫療廣告係指利用傳播媒體或其他方法，宣傳醫療業務並未規範到街頭豎立的外牆帆布，是否應視為醫療廣告加以管理？衛生局長曾梓展說，面對診所優惠廣告及強力推銷，一定要冷靜判斷、明確拒絕。

張耀中說，街頭醫美診所廣告在市府新市政中心及市議會週遭林立，顯然委刊業者認為最危險的地方就是最安全的地方；除讓需要求診市民眼花撩亂外，也因沒納入醫療廣告管理，讓市民在資訊求證上有一定難度。

張耀中指出，有廣告名稱刊登「時尚診所」云云，但主管機關揭露資訊上登記為西醫一般科，廣告卻暗示藝人推薦、名媛御用、網紅指定、殿堂級美學規格的廣告形容用語，對消費者或求診者來說，到底這樣的廣告暗示著是醫療行為的販售？還是應視為一般商業行為合意交易？

黃守達表示，醫療法第9條本來就規定醫療廣告包含「利用傳播媒體或其他方法」；換言之，招牌、帆布、看板等廣告物也屬於醫療法規範的範圍；市府衛生局不應該自廢武功，放著政策工具不用不稽查不管理，任憑違法醫美廣告亂象叢生。

曾梓展說，醫療法規定醫療廣告刊登不得虛偽、誇張、歪曲事實等情形，不得強調最高級及排名等敘述性名詞，或是聳動用語（例如國內首例、首創、唯一、第一例、保證、根治、最專業、最大等）；該局自105年至108年3月底止，已裁罰臉書等網路平台、廣告招牌等250件違規醫療廣告。

曾梓展強調，面對眾多有執行美容醫學的醫療院所，選擇適合自己的醫療院所及確保就醫安全；美容醫學也是種醫療行為，就診程序與一般就醫流程相同，應由醫師親自看診及諮詢，若先由諮詢師或美容師解說，並不符合醫療常規程序。

(中時 )