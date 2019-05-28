日本神奈川縣川崎市今天上午7點45分上學時段，發生一起隨機砍人事件，一名50多歲男子手持2把菜刀見人就砍，造成2死16傷，其中一名死者還是年僅12歲的小學生，兇嫌最後自刎而死。據日媒報導，日本近年來無差別殺人案頻傳，其中最慘烈的要屬2016年發生在一間身障機構的大規模屠殺事件，當場造成19人死亡。

2016年神奈川縣身障機構大規模屠殺案為日本戰後最慘烈的殺人事件，造成19人死亡，畫面為當時的報導，內容指嫌犯是針對身障人士進行屠殺，更搬出「生活無法自理的身障人士不該活在世界上」的極端說法。

中央社引述自日本產經新聞、朝日新聞指出，日本這類「只想殺人、殺誰都好」的無差別隨機殺人事件一再發生，即便相關單位已採取措施因應，但是要完全預防真的很難，報導羅列了1999年以來6件日本重大隨機殺人案件。

1999年9月，東京池袋區1名男子持菜刀、榔頭隨機砍人，造成2死、6輕重傷，男子表示因為沒有工作，情緒焦慮才會犯案。

2001年6月，1名男子闖入大阪教育大學附屬池田小學，以菜刀砍死8名學童，另有15師生輕重傷，男子表示該校是菁英學校，殺害知識分子的小孩一定能獲判死刑，最終他於2004年伏法。

2008年3月，茨城縣土浦市1名男子持菜刀攻擊8名男女，造成1死7傷，男子事後稱「只是想殺人，誰都好。」

同年6月，東京秋葉原1名男子自陳「對生活感到疲憊、對世界感到厭倦」，行兇前在網路上留言「殺誰都好」預告犯行，隨後駕車衝撞行人，再下車持刀砍殺路人，造成7死10傷。

2010年6月，廣島一名汽車工廠前員工駕車衝撞正要上班的人，造成1死11輕重傷。

2016年7月，神奈川縣相模原市一間身障者機構「津久井山百合園」發生19死、27輕重傷慘劇，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，行兇的是一位26歲、名叫植松聖的前員工，他在犯案後主動自首，媒體隨後也披露他在行兇前數月曾遞交一封殺人預告信給當時的眾議院議長，內容指出他「夢想世界上所有有嚴重社會障礙的身障人士能夠被和平地安樂死」，詳述自己崇尚「極端優生學」的理念。這起殺人事件是日本自二戰以來最慘重的大規模屠殺事件。

日本近月來社會事件頻登國際媒體版面，包括3月、4月東京陸續發生男子切腹自殺、男子駕車衝撞行人案件，上周，一名IG正妹在住處拿刀刺傷男性友人，事後更冒出「因太喜歡對方，沒有辦法只能殺死他」的驚人言論。

(中時電子報)