樂樂（右起）、媃媃、駱炫銘、親子作家陳安儀女兒蘇雨桐。洪秀瑛攝

6月1日為國際兒童節，童星駱炫銘、雙胞胎樂樂、媃媃今早出席家扶基金會活動，會上公布「兒少自我保護的態度與行動」，樂樂曾與最近因母親癌逝引起家庭風波的于卉喬（喬喬）合作金馬短片《層層摺起的寂寞》，樂樂今表示，出席金馬影展沒再和喬喬聯絡，但從新聞上看到這起風波，她也很關心。樂樂對當時和喬喬合作印象是相處得開心，尤其兩人都喜歡看科幻小說，不過喬喬當時沒跟她聊家裡的狀況。

念小六的駱炫銘，還沒有機會與喬喬合作，前陣子他僅客串電視劇《生死接線員》，他戴著圓框大眼鏡，已有400度近視，自嘲因為太愛打電動了。他暑假過後升國一，家人和公司考量課業繁重，會讓他減少演出，讓喜歡演戲的駱炫銘好失落。樂樂、媃媃正讀國一，在校參加弦樂團音樂班，演出也比以前少很多，姊妹倆笑言經常會為了「誰先睜開眼睛」這種小事吵架、打來打去，也會天天和媽媽抱抱、撒嬌，家人感情緊密。

(中時 )